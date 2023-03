Neymar recebe alta hospitalar após operar o tornozelo no Catar

Cirurgia foi feita pelo médico Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira e do Atlético-MG

Reprodução/@PSG_inside Neymar recebe alta hospitalar após operar o tornozelo



O Paris Saint-Germain informou na tarde deste domingo, 12, que o atacante Neymar recebeu alta hospitalar após operar o tornozelo direito no Catar – a cirurgia foi feita pelo médico Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira e do Atlético-MG. Lesionado desde o final de fevereiro, o camisa 10 da equipe parisiense precisou passar por uma intervenção cirúrgica para evitar novas contusões na região. De acordo com o clube francês, o astro brasileiro ficará fora dos gramados por quatro meses. Desta forma, o jogador de 31 só voltará a vestir as cores do conjunto azul e vermelho na temporada 2023/2024. Além disso, Neymar desfalcará a Canarinho nas próximas datas Fifa. O Brasil encara o Marrocos no final do mês no primeiro amistoso após a era Tite.