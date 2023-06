Neymar se despede de Messi no PSG: ‘Não saiu como pensávamos’

Argentino deixou o clube após duas temporadas e retribuiu o carinho do amigo brasileiro nas redes sociais

BERTRAND GUAY / AFP Neymar e Messi também jogaram juntos no Barcelona entre 2013 e 2017



O brasileiro Neymar se despediu do amigo argentino, Lionel Messi, que deixou o Paris Saint-Germain após duas temporadas. O último jogo de Messi em Paris foi neste sábado, e ele foi vaiado pela torcida. Pelas redes sociais, Neymar postou fotos com o amigo e escreveu. “Irmão… não saiu como pensávamos, mas tentamos de tudo. Foi um prazer compartilhar mais dois anos com você. Boa sorte na sua nova etapa e seja feliz. Te amo”. Pelos stories, Messi respondeu. “Obrigado Ney! Além de tudo que resta, é que voltamos a desfrutar de jogar juntos novamente e compartilhar o dia a dia. Desejo tudo de bom para você. Além de craque, você é uma pessoa linda e isso é o que conta no final. Te amo muito”. Neymar e Messi também jogaram juntos no Barcelona entre 2013 e 2017. Juntos em Paris conquistaram dois títulos do Campeonato Francês e uma Copa da França. Além de Messi, Sergio Ramos também está de saída do PSG.