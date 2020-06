Neymar se reapresenta ao PSG após mais de três meses e faz teste para Covid-19

Reprodução/PSG Neymar se reapresentou ao PSG nesta segunda-feira (22/6)



O elenco do Paris Saint-Germain se reapresentou, nesta segunda-feira (22), ao Centro de Treinamento do clube, na capital francesa, após mais de três meses. A última vez que os jogadores do time parisiense se encontraram foi na vitória diante do Borussia Dortmund, que deu a classificação às quartas de final da Champions League, no dia 11 de março.

Logo cedo, os atletas do PSG chegaram às instalações do clube e realizaram testes de diagnóstico para Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Eles, agora, aguardam os resultados dos exames para poder retomar as atividades físicas.

O brasileiro Neymar, número do 10 do Paris, demonstrou animação e foi um dos últimos do plantel a se reapresentar, assim como seu companheiro Kylian Mbappé, de acordo com publicação do jornal “Le Parisien”.

O foco do Paris Saint-Germain é se preparar para as decisões entre o final de julho e agosto. No mês que vem, de acordo com a imprensa francesa, o time irá disputar as finais da Copa da França e da Copa da Liga Francesa no fim do próximo mês.

Jé em agosto, a Champions League será retomada na cidade de Lisboa, em Portugal. No novo formato elaborado pela Uefa, o campeonato terá partidas únicas nas quartas, semifinais e final.

Ou seja, caso chegue na decisão da Champions League, o Paris Saint-Germain irá disputar mais cinco confrontos na temporada 2019/20, sendo todos eles importantes.

Vale lembrar que o Campeonato Francês foi encerrado precocemente, na 29ª rodada da competição, em decisão motivada pela pandemia de Covid-19. Líder antes da paralisação, o PSG foi declarado campeão nacional pela terceira vez consecutiva.