Campeã olímpica, Rebeca Andrade ganha Barbie em sua homenagem

A ginasta Rebeca Andrade ganhou sua própria Barbie, totalmente inspirada nela. Homenagem faz parte das comemorações do 65º aniversário da boneca. A parceria tem como objetivo enaltecer a trajetória da atleta brasileira, campeã olímpica e mundial. Nas redes sociais, a ginasta compartilhou o momento e recebeu muitos elogios de fãs e famosos. Além de Rebeca, outras atletas foram escolhidas para serem homenageadas no projeto “Mulheres Inspiradoras” como a ginasta Alexis Moreno, jogadores de futebol Christine Sinclair e Mary Fowler, além da atleta de paratriatlo Susan Rodriguez, a velocista Ewa Swoboda e a nadadora Federica Pellegrini. “Eu nunca imaginei que um dia poderia ser Barbie! É uma honra ter sido escolhida ao lado de nomes tão grandes no esporte como Venus Williams para ser homenageada como Role Model no aniversário de 65 anos de Barbie”, escreveu Rebeca. “Pra mim essa homenagem representa conquista, sonho, um salto de fé”, finalizou.

