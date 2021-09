No Espanhol, Barcelona empata no fim contra o Granada e pressão em Koeman aumenta

Zagueiro Araújo marcou aos 90 minutos e evitou a derrota do time catalão; treinador holandês é contestado

Reprodução/ Twitter @fcbarcelona_br Barcelona dominou o jogo, mas só conseguiu empatar no fim



O Barcelona não tem apresentado um bom futebol no início desta temporada. A equipe treinada por Ronald Koeman está em 7º lugar na tabela do Campeonato Espanhol e perdeu o primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, para o Bayern de Munique, por 3 a 0. Nesta segunda-feira, 20, pela 5ª rodada do nacional, no Camp Nou, os catalães empataram no último minuto com o Granada e somaram 8 pontos, ficando cinco atrás do rival e líder, Real Madrid. O gol saiu muito cedo. Logo aos dois minutos de jogo, Duarte colocou o Granada na frente do placar. A partir daí, o Barcelona teve total domínio de jogo, com mais volume e chances para balançar as redes. Porém, não conseguia ser efetivo. Somente aos 45 do segundo tempo, o zagueiro Araújo apareceu para cabecear para o gol e empatar a partida, contabilizando um ponto para o time.

Após o jogo, os jornais espanhóis já apontavam uma “possível tempestade” a caminho do Camp Nou. Koeman tem sido muito contestado no cargo, desde a temporada passada. Recentemente, ele teve atritos com o presidente Joan Laporta e chegou a dizer que “graças a ele o Barcelona tem futuro”. Após a saída de Messi, o ambiente no clube não tem sido dos melhores, inclusive com a torcida. O próximo compromisso do time será na quinta-feira, dia 23, contra o Cádiz, às 17h (horário de Brasília). No meio da próxima semana, o Barça enfrenta o Benfica, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.