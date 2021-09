Com gol de falta de Marta, seleção feminina volta a vencer a Argentina em amistoso

Partida terminou 4 a 1 para o Brasil, que ainda contou com os gols de Kerolin, Debinha e Yasmin

Lucas Figueiredo/CBF Marta marcou seu 117º gol com a camisa da seleção brasileira



No segundo amistoso contra a Argentina na Data Fifa de setembro, a seleção feminina do Brasil venceu por 4 a 1, com direito a gol de falta de Marta no primeiro tempo. O jogo de sexta-feira também terminou com vitória amarelinha, por 3 a 1. Nos primeiros compromissos pós-Olimpíada, a seleção teve algumas novidades no elenco. Entre as que se destacaram em campo e atuaram nos dois confrontos está a zagueira Antônia, e as meio-campistas Kerolin e Angelina. Na partida desta tarde, no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Kerolin abriu o placar aos 19 minutos. Aos 37, Marta apareceu cobrando uma falta perfeita e colocando no ângulo de Oliveros. O tento aumentou a marca da camisa 10 para 117 gols com a seleção, a maior goleadora entre homens e mulheres na história das seleções.

No segundo tempo, Debinha – que é a artilheira da era Pia – deixou o dela aos três minutos. A Argentina conseguiu diminuir com Larroquette, aos seis minutos, depois de um erro de saída da defesa brasileira, mas no lance seguinte, a estreante Yasmin fez o quarto e fechou o placar em 4 a 1. Ela demorou apenas seis minutos para fazer seu primeiro gol com a seleção. A partir daí o jogo ficou um pouco mais pegado, com faltas duras para ambos os lados. Mas a partida terminou sem mais redes balançando.