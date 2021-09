Árbitro explica expulsão de Gabriel em jogo do Corinthians: ‘Me senti ofendido’

Volante recebeu o terceiro amarelo durante o jogo contra o América-MG, mas, após reclamação com Sávio Pereira Sampaio, acabou sendo expulso da partida

Durante o empate entre Corinthians e América-MG pelo Campeonato Brasileiro, o volante Gabriel recebeu o terceiro cartão amarelo no torneio e acabou sendo suspenso da próxima rodada, quando o Timão enfrenta o Palmeiras. Sem aceitar a aplicação do cartão, o meia reclamou com o árbitro Sávio Pereira Sampaio e acabou sendo expulso. O volante ficará de fora das partidas contra Palmeiras e Red Bull Bragantino, próximos adversários do Corinthians no torneio. Ao justificar a aplicação do cartão vermelho, o árbitro afirmou que se sentiu ofendido com as falas de Gabriel. “Expulso com o cartão vermelho direto após o término da partida por proferir as seguintes palavras estando com o dedo em riste e em alto tom de voz em minha direção: ‘Você me tirou da p… do próximo jogo, c…’. Informo que me senti ofendido com tal atitude”, afirmou Sávio. O clássico contra o Palmeiras está marcado para às 19h do próximo sábado, 25.

*Com informações do Estadão Conteúdo