Noruega x Suécia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Jogo amistoso acontece nesta segunda-feira (1º), às 14h, no Ullevaal; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

EFE/EPA/FREDRIK VARFJELL NORWAY OUT Seleção da Noruega



Noruega e Suécia se enfrentam nesta segunda-feira, dia 1º, às 14h, no Ullevaal, em partida amistosa, que serve como preparação para a Copa do Mundo para os noruegueses.

Onde assistir Noruega x Suécia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV na TV por assinatura e Globoplay no streaming.