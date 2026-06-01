Noruega x Suécia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Jogo amistoso acontece nesta segunda-feira (1º), às 14h, no Ullevaal; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão
EFE/EPA/FREDRIK VARFJELL NORWAY OUTSeleção da Noruega
Noruega e Suécia se enfrentam nesta segunda-feira, dia 1º, às 14h, no Ullevaal, em partida amistosa, que serve como preparação para a Copa do Mundo para os noruegueses.
Onde assistir Noruega x Suécia ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV na TV por assinatura e Globoplay no streaming.
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