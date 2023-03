Manchester United vira sobre o Fulham e se classifica à semifinal da Copa da Inglaterra

Bruno Fernandes comandou vitória por 3 a 1 no Old Trafford; Mitrovic e Willian foram expulsos

PAUL ELLIS / AFP Bruno Fernandes marcou duas vezes e ajudou o United a se classificar para a semifinal da Copa da Inglaterra



O Manchester United está na semifinal na Copa da Inglaterra. A equipe comanda por Erik ten Hag derrotou o Fulham por 3 a 1, de virada, em partida válida pelas quartas de final da competição, no Old Trafford. Mitrovic marcou para Fulham, mas Bruno Fernandes (duas vezes) e Sabitzer viraram para os mandantes. O adversário ainda perdeu Mitrovic e Willian, que foram expulsos na segunda etapa. Após um primeiro truncado, o sérvio Mitrovic colocou os visitantes na frente do placar no início da segunda etapa. O lance agitou a partida e, aos 24 minutos, Willian evitou o gol de empate dos pés de Sancho colocando a mão na bola. Após revisão do VAR, o juiz marcou pênalti e expulsou o brasileiro. Antes, Marco Silva, técnico do Fulham, foi expulso por reclamação. Depois da marcação, Mitrovic apontou o dedo para o árbitro e também acabou expulso. Na cobrança, Bruno Fernandes deixou tudo igual. Logo depois, aos 31, Sabitzer colocou os Diabos Vermelhos em vantagem no placar. O Fulham perdeu completamente suas forças e não conseguia levar perigo aos donos da casa e ainda viu Bruno Fernandes marcar um belo gol e sacramentar a vitória por 3 a 1 do adversário. O United se junta ao rival Manchester City, Sheffield United e Brighton, que também se garantiram nas semifinais.