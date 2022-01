Nos pênaltis, Egito vence a Costa do Marfim e vai às quartas de final da Copa Africana de Nações

Equipes não tiraram o zero do placar durante o tempo regulamentar e a prorrogação, levando a decisão para as penalidades; egípcios enfrentarão o Marrocos na próxima fase

CHARLY TRIBALLEAU / AFP Jogadores do Egito comemorando vitória contra a Costa do Marfim



Liderada por Mohamed Salah, a seleção do Egito protagonizou um duelo intenso contra a Costa do Marfim em partida válida pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. A partida foi disputada às 13h desta quarta-feira, 26, e colocou frente a frente duas das maiores seleções do continente. Entretanto, o placar não saiu do zero durante o tempo regulamentar, o que forçou a prorrogação. Mesmo no tempo extra, as equipes não conseguiram marcar, o que fez com que a decisão fosse para as penalidades. O Egito teve que substituir o goleiro El Shenawy ainda no tempo regulamentar, e foi para a disputa com Gabaski, que se tornou o herói ao defender a cobrança de Eric Baily e garantir a vitória dos egípcios por 5 a 4. Coube a Salah cobrar a penalidade que garantiu o Egito na próxima fase. Nas quartas de final, os egípcios enfrentarão a seleção de Marrocos, em partida que está marcada para o próximo domingo, 30, às 13h.