Palmeiras lança uniforme principal para 2022; veja vídeo

Novo modelo foi anunciado nesta quarta-feira, 26, e já será utilizado na partida contra a Ponte Preta, válida pelo Campeonato Paulista

Divulgação Novo uniforme faz homenagem à Arrancada Heroica de 1942



Um dia após conquistar o título inédito da Copa São Paulo de Futebol Jr., o Palmeiras apresentou o novo uniforme principal que será utilizado pela equipe durante a temporada de 2022. A camisa foi lançada nesta quarta-feira, 26, e conta com uma estampa sublimada em degrade com diversas folhas de palmeiras na parte frontal, o que é uma homenagem aos 80 anos da Arrancada Heroica, que é um dos momentos mais simbólicos da história do clube. O evento marcou o fim da Palestra Itália e o início da Sociedade Esportiva Palmeiras. O novo modelo já pode ser comprado no site do Palmeiras, onde está anunciado pelo valor de R$ 299. A estreia oficial do novo uniforme acontece ainda nesta quarta na partida contra a Ponte Preta, válida pelo Campeonato Paulista, no Allianz Parque. O novo modelo também será utilizado pela equipe na disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro