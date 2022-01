Nos pênaltis, PSG perde para o Nice e é eliminado na Copa da França

Goleiro Bulka defendeu duas cobranças dos parisienses, que não tiveram Neymar (lesionado)

Reprodução/ Twitter @PSGBrasil Verrati foi titular da equipe parisiense nesta segunda-feira



PSG e Nice se enfrentaram nesta segunda-feira, 31, pelas oitavas de final da Copa da França, e o time parisiense foi eliminado nos pênaltis por 6 a 5. A equipe da capital entrou em campo sem Neymar, lesionado, e Mbappé, que ficou no banco. Com o ataque formado por Messi, Icardi e Draxler, o PSG não conseguiu assustar no primeiro tempo. Depois do intervalo, Mbappé entrou, mas o jogo permaneceu muito igual para as duas equipes. A decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades, o goleiro Bulka defendeu a cobrança de Paredes e, na sequência, Donnarruma também defendeu a cobrança de Delort, deixando tudo igual. Os seguintes acertaram todas as cobranças, mas na sétima cobrança do PSG, Bulka voltou a brilhar e pegou o chute de Simons, classificando o Nice para a próxima fase. O Nice enfrenta o Olympique de Marseille nas quartas.