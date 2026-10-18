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Futebol Internacional

Nottingham Forest x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Jogo válido pela sétima rodada da Premier League 2026/27.

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Premier League - Arsenal x Chelsea
Premier League - Arsenal x Chelsea EFE/EPA/DANIEL HAMBURY

Nottingham Forest e Arsenal se enfrentam neste domingo (18), às 12h30 (horário de Brasília), no City Ground, em Nottingham, na Inglaterra, em jogo válido pela sétima rodada da Premier League 2026/27.

O Nottingham Forest iniciou a rodada com cinco pontos, próximo da zona de rebaixamento. A equipe perdeu por 3 a 1 para o Crystal Palace no compromisso anterior pelo Campeonato Inglês.

O Arsenal começou a rodada na vice-liderança, com 15 pontos, depois de vencer o Leeds por 2 a 1. A equipe também derrotou o Lille por 3 a 0 pela Liga dos Campeões.

Onde assistir Nottingham Forest x Arsenal ao vivo

A partida entre Nottingham Forest e Arsenal será transmitida por ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

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