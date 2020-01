‘Novo Firmino’, brasileiro não emplaca no Newcastle e vira problema de R$ 170 milhões

Divulgação Joelinton é a contratação mais cara da história do Newcastle



Conhecido na Alemanha como “novo Roberto Firmino”, Joelinton foi contratado pelo Newcastle junto ao Hoffenhem por 40 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões), na última janela de transferências de inverno, em setembro de 2019. Aquisição mais cara da história do clube britânico, o brasileiro começou decepcionando e contabiliza apenas 1 gol em 22 partidas realizadas.

O mau início de Joelinton na Inglaterra já preocupa os torcedores do Newscastle. Além disso, o centroavante virou uma “dor de cabeça” para o treinador Steve Bruce e os mandatários da agremiação inglesa.

De acordo com publicação do portal “Mirror”, nesta quarta-feira (8), os dirigentes do Newcastle estão estudando o que fazer com o ex-jogador do Sport. Na matéria, o veículo de imprensa sugere algumas opções do que o clube pode fazer com Joelinton.

O tabloide descartou a possibilidade de vender ou emprestar Joelinton neste ano. Isto, porque o atacante assinou um contrato de 6 anos e meio e, na visão do “Mirror”, não conseguiria ser negociado por mais de 10 milhões de libras.

A melhor opção, no entendimento do portal, seria tirar Joelinton da posição de centroavante e deslocá-lo para o lado, atuando como um legítimo ponta. A mídia também vê como boa ideia colocar o jogador no banco de reservar em algumas partidas.

Por fim, o texto também recorda que Joelinton nunca foi conhecido como um excelente goleador. Mesmo encantando os alemães em sua temporada no Hoffenheim, ele somou 11 gols em 36 jogos disputados.

Na 13ª posição da Premier League, o Newcastle tem o terceiro pior ataque do torneio, com apenas 20 gols marcados até o momento. Na próxima rodada, o time visita o Wolverhamtpon, em jogo marcado para o sábado (11).