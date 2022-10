Número de mortos em confusão após jogo na Indonésia sobe para 174

Presidente da Fifa, Gianni Infantino enviou condolências aos familiares e times; dezenas ainda estão internados

EFE/EPA/MADE NAGI Torcedores do Arema FC invadiram o campo e entraram em confronto com a polícia



Infelizmente o número de mortos na Indonésia, após o jogo entre Arema FC e Persebaya Surayaba, aumentou. Neste domingo, 2, novas informações dão conta de que 174 pessoas faleceram na confusão, 47 a mais do que o noticiado no sábado. Dezenas de pessoas permanecem hospitalizadas, de acordo com o vice-governador da província de East Java, Emil Dardack. O caso abalou o mundo do futebol no mundo e o presidente da Fifa, Gianni Infantino, se pronunciou sobre a tragédia. “Este é um dia sombrio para todos os envolvidos no futebol e uma tragédia incompreensível. Estendo minhas mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas que perderam a vida após este trágico incidente. Juntamente com a FIFA e a comunidade global do futebol, todos os nossos pensamentos e orações vão para as vítimas, aqueles que foram feridos, juntos com o povo da República da Indonésia, a Confederação Asiática de Futebol, a Associação Indonésia de Futebol e a Federação Indonésia de Futebol neste momento difícil”, disse Infantino em comunicado. Toda a confusão aconteceu no estádio do Arema FC após o time perder por 3 a 2 para o Persebaya. Torcedores invadiram o gramado e a polícia e as Forças Armadas entraram em campo para conduzir os jogadores ao vestiário. Diversos objetos foram arremessados na polícia, que usou gás lacrimogêneo para acalmar a situação. Uma correria começou e algumas pessoas foram pisoteadas. Em fotos publicadas nas redes é possível ver um carro da polícia tombado e completamente destruído dentro de campo.

01.10.22 .. Kanjuruhan Stadium Indonesia .. hoje ocorreu o que já é considerado a maior tragédia dentro de um estadio de futebol. Persebaya 3 x 2 Arema. Torcedores do Arema FC invadiram o campo, jogaram objetos, danificaram veículos da polícia e iniciaram incêndios no estádio. pic.twitter.com/nNxxdCu1dz — Fernanda Picchirulle Tonelli C. MacMillan (@floresdepapel6) October 2, 2022