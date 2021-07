‘O futebol já esteve em casa?’, provoca Schmeichel antes de jogo contra a Inglaterra

Goleiro da Dinamarca fez alusão ao cântico da torcida inglesa que diz que o futebol ‘está voltando para casa’

Reprodução/ Twitter @DBUfodbold Kasper Schmeichel durante treinamento da Dinamarca



Um dos cânticos mais famosos da torcida inglesa nos jogos da seleção é o ‘Is coming home’ (O futebol está vindo para casa) e tem embalado a equipe de Gareth Southgate na campanha da Eurocopa 2020, mas nem todos têm certeza que essa seja uma verdade. Nesta terça-feira, 6, o goleiro da Dinamarca, Kasper Schmeichel, provocou os ingleses durante a entrevista coletiva pré-jogo. “[O futebol] Já esteve em casa? Não sei, vocês já ganharam?”, disse. “Não foi a Copa do Mundo?”, emendou. O arqueiro, que joga no Leicester City, comentou que não pensa muito no sentimento da vitória para os ingleses, mas sim para o seu país. “A alegria que traria a um país de apenas cinco milhões e meio de habitantes de ser capaz de fazer algo assim, ou competir com as nações com as quais estamos competindo. Então, sim, eu não pensei muito sobre os sentimentos da Inglaterra nisso”, revelou.

Sensação da atual edição do torneio, a Dinamarca foi campeã da Euro em 1992 com o pai de Schmeichel entre os titulares. A Inglaterra, por sua vez, nunca venceu a competição. Ainda sobre sua seleção, o goleiro falou que a quase tragédia de Eriksen na primeira rodada só evidenciou ao mundo como os dinamarqueses são unidos. “Acho que este grupo sempre foi especial. Já o dissemos há muitos anos. Acabou de vir à tona de uma forma muito dramática, mas nunca duvidamos da força coletiva e do espírito que temos nesta equipe. Isso mostrou ao mundo o que temos”, explicou. “O apoio que vimos em casa é diferente de tudo que já experimentei na minha carreira, na minha vida, e é improvável que eu veja algo parecido novamente”, finalizou. As seleções se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 16h (horário de Brasília).