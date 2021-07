Nos pênaltis, Itália vence a Espanha e está na final da Eurocopa

Italianos deram o troco depois de eliminação para os espanhóis nas oitavas de 2008 e na final de 2012

Reprodução/ Twitter @EURO2020 Chiesa marcou o primeiro gol do jogo no tempo normal



Itália e Espanha decidiram nesta terça-feira, 6, a primeira vaga para a final da Eurocopa 2020. Nos pênaltis, a Itália venceu por 4 a 3 e está na final do próximo domingo. O jogo foi de alta qualidade, como deveria ser. A seleção espanhola dominou durante a maior parte do tempo devido à sua característica posse de bola e levou perigo ao gol de Donnarumma com Oyarzabal e Omo. Já a Itália teve mais oportunidades nos contra-ataques e troca de passes rápidos com o trio de ataque Chiesa, Immobile e Insigne. A tensão estava tão grande que somente no segundo tempo as redes balançaram. Aos 15 minutos, a bola sobrou para Chiesa em lance rápido de contra-ataque e chutou colocado no cantinho de Unai Simón, abrindo o placar.

A partir daí a seleção espanhola fez mudanças na equipe e melhorou. Aos 35, Morata tabelou com Omo na entrada da área e saiu de frente para o goleiro, batendo no canto de Donnarumma e empatando a partida. O gol espanhol levou a decisão para a prorrogação. No primeiro tempo, a Espanha ficou o tempo inteiro no campo de ataque italiano e Donnarumma precisou trabalhar bastante. O segundo tempo, no entanto, foi da Itália. Aos quatro minutos, Berardi chegou a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento. Sem balançar novamente as redes, as seleções foram para os pênaltis.

A Itália iniciou as cobranças com chute de Locatelli sendo defendido por Simón. Em seguida, Olmo bateu para fora. Belotti, Bonucci e Bernardeschi converteram, assim como Moreno e Thiago Alcântara, mas Morata bateu e Donnarumma defendeu. Jorginho foi o último a bater, acertou e fechou o placar em 4 a 3, classificando a Itália para a final. Agora a equipe de Mancini espera o vencedor de Inglaterra e Dinamarca, que se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 16h (horário de Brasília), em Wembley. Essa foi a quarta disputa entre as equipes com a Espanha vencendo nos pênaltis em 2008 e na final de 2012 e a Itália dando o troco nas oitavas de final de 2016.