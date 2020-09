Olympique de Marselha sai em defesa de Gónzales: ‘Não é racista’

Jogador foi acusado por Neymar de proferir ofensas de cunho preconceituoso em clássico parisiense

O Olympique de Marselha defendeu o zagueiro espanhol Álvaro Gónzales, acusado de racismo pelo brasileiro Neymar, do PSG, durante a partida disputada no último domingo pela terceira rodada do Campeonato Francês. O clube emitiu um comunicado sem negar as ofensas, mas afirmando que o jogador “não é racista”.

“Álvaro González não é racista. Ele nos mostrou isso em seu comportamento diário desde sua chegada ao clube, e seus companheiros de equipe já o afirmaram”. A situação envolvendo os jogadores aconteceu nos vestiários do estádio Velodrome, durante a vitória do Olympique sobre o PSG por 1 a 0, a primeira dos donos da casa sobre o atual tricampeão francês em quase 10 anos. Após recomendação do VAR, o árbitro reviu uma agressão do brasileiro ao espanhol e o expulsou.

Depois da partida, Neymar usou as redes sociais para dizer que foi chamado de "macaco filho da p…" pelo adversário. O clube de Marselha garantiu estar disposto a cooperar com a comissão disciplinar da Liga de Futebol Profissional, responsável pelo Campeonato Francês, na investigação sobre o caso, descrito no documento como grave. O texto ainda condena. Segundo o Olympique, o jogador foi ameaçado de morte.

Antes que o clube intercedesse, o zagueiro já havia negado ter tido qualquer comportamento racista. “Não há lugar para o racismo. Uma carreira limpa com muitos colegas e amigos no dia a dia”, declarou. A LFP se reunirá nesta quarta-feira para definir a situação de Neymar e dos outros quatro jogadores expulsos no clássico – Kurzawa e Paredes pelo PSG, e Amaví e Benedetto pelo Olympique. Ainda não foi confirmado se a acusação de racismo será abordada.

