Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Os maiores artilheiros da seleção de Portugal na história das Copas do Mundo

Os maiores artilheiros da seleção de Portugal na história das Copas do Mundo

Eusébio sustenta uma marca histórica inatingida há quase seis décadas, mas a liderança isolada está sob a ameaça direta de Cristiano Ronaldo

  • Por Jovem Pan
  • 29/04/2026 02h59
  • BlueSky
ASSOCIATED PRESS O jogador da seleção de Portugal, Eusebio da Silva Ferreira, segura uma câmera durante treino em Wilmslow, Cheshire, Inglaterra, durante o Campeonato Mundial de Futebol de 1966 Eusebio da Silva Ferreira, ex-jogador de Portugal, durante treino em Wilmslow, Cheshire, na Inglaterra, durante a Copa do Mundo de 1966

A resposta histórica para quem é o maior artilheiro da seleção de Portugal na história das Copas do Mundo leva ao nome de Eusébio. O lendário atacante balançou as redes nove vezes ao longo de sua trajetória no torneio, e o detalhe mais impressionante é que todos os gols foram marcados em 1966, na única edição de Mundial que ele disputou.

A consagração de Eusébio e o peso da campanha de 1966

Conhecido mundialmente como o Pantera Negra, Eusébio entregou um desempenho individual sem precedentes nos gramados da Inglaterra. Ele não apenas terminou o torneio como o artilheiro isolado da competição, mas também conduziu a equipe portuguesa ao terceiro lugar geral, a melhor campanha da história do país até os dias atuais.

O momento mais emblemático dessa jornada aconteceu nas quartas de final contra a Coreia do Norte. Após a equipe lusa sair perdendo por 3 a 0, Eusébio chamou a responsabilidade e marcou quatro gols consecutivos, garantindo uma virada histórica por 5 a 3. Essa atuação cristalizou seu nome como uma das figuras mais dominantes do futebol mundial e garantiu um recorde de bolas na rede que sobrevive há mais de meio século.

O ranking oficial dos artilheiros de Portugal

Abaixo, detalhamos a lista dos maiores goleadores portugueses no torneio máximo do futebol, com destaque para as lendas que escreveram seus nomes na competição de forma definitiva:

1. Eusébio (9 gols)

O dono do recorde absoluto precisou de apenas seis partidas em 1966 para cravar sua marca. Sua média impressionante de 1,5 gol por jogo o coloca em uma prateleira de elite da artilharia esportiva.

2. Cristiano Ronaldo (8 gols)

O maior nome do futebol português contemporâneo acumula oito bolas na rede e é o único jogador da história a marcar em cinco Copas diferentes (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022). Ele segue em atividade e próximo de quebrar o recorde principal.

3. Pauleta (4 gols)

Símbolo ofensivo da virada do milênio, o centroavante marcou quatro vezes entre os Mundiais de 2002 e 2006. O grande destaque foi um hat-trick contra a Polônia na competição sediada na Ásia.

4. José Augusto (3 gols)

Companheiro de ataque de Eusébio no histórico time de 1966, o ponta-direita teve papel fundamental na engrenagem ofensiva da época e anotou os dois primeiros gols de Portugal na história das Copas do Mundo.

5. José Torres (3 gols)

O ranking histórico de ídolos fecha com outro herói da campanha inglesa de 1966. O atacante foi uma peça letal dentro da grande área, responsável por fechar o placar na partida de estreia contra a Hungria.

A contagem regressiva para a quebra da marca histórica

O cenário atual do futebol internacional aponta para uma ameaça real e iminente ao recorde estabelecido pelo Pantera Negra. Com o ciclo para a Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo precisa de apenas um gol para empatar a marca de Eusébio, e dois para assumir a liderança isolada.

Essa perseguição estatística adiciona um peso extra para a atual geração de atletas. Ultrapassar o número cravado no século passado significa coroar a longa carreira do atual capitão com o principal feito em torneios da Fifa que ainda falta em seu currículo pela seleção.

A resistência do recorde de Eusébio por tantas décadas evidencia o altíssimo nível de exigência da Copa do Mundo. Manter o posto de maior artilheiro nacional diante de tantas formações brilhantes comprova que a eficácia do ex-atacante em 1966 transcende a estatística esportiva e representa um patrimônio imaterial do futebol luso.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >