Eusébio sustenta uma marca histórica inatingida há quase seis décadas, mas a liderança isolada está sob a ameaça direta de Cristiano Ronaldo

ASSOCIATED PRESS Eusebio da Silva Ferreira, ex-jogador de Portugal, durante treino em Wilmslow, Cheshire, na Inglaterra, durante a Copa do Mundo de 1966



A resposta histórica para quem é o maior artilheiro da seleção de Portugal na história das Copas do Mundo leva ao nome de Eusébio. O lendário atacante balançou as redes nove vezes ao longo de sua trajetória no torneio, e o detalhe mais impressionante é que todos os gols foram marcados em 1966, na única edição de Mundial que ele disputou.

A consagração de Eusébio e o peso da campanha de 1966

Conhecido mundialmente como o Pantera Negra, Eusébio entregou um desempenho individual sem precedentes nos gramados da Inglaterra. Ele não apenas terminou o torneio como o artilheiro isolado da competição, mas também conduziu a equipe portuguesa ao terceiro lugar geral, a melhor campanha da história do país até os dias atuais.

O momento mais emblemático dessa jornada aconteceu nas quartas de final contra a Coreia do Norte. Após a equipe lusa sair perdendo por 3 a 0, Eusébio chamou a responsabilidade e marcou quatro gols consecutivos, garantindo uma virada histórica por 5 a 3. Essa atuação cristalizou seu nome como uma das figuras mais dominantes do futebol mundial e garantiu um recorde de bolas na rede que sobrevive há mais de meio século.

O ranking oficial dos artilheiros de Portugal

Abaixo, detalhamos a lista dos maiores goleadores portugueses no torneio máximo do futebol, com destaque para as lendas que escreveram seus nomes na competição de forma definitiva:

1. Eusébio (9 gols)

O dono do recorde absoluto precisou de apenas seis partidas em 1966 para cravar sua marca. Sua média impressionante de 1,5 gol por jogo o coloca em uma prateleira de elite da artilharia esportiva.

2. Cristiano Ronaldo (8 gols)

O maior nome do futebol português contemporâneo acumula oito bolas na rede e é o único jogador da história a marcar em cinco Copas diferentes (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022). Ele segue em atividade e próximo de quebrar o recorde principal.

3. Pauleta (4 gols)

Símbolo ofensivo da virada do milênio, o centroavante marcou quatro vezes entre os Mundiais de 2002 e 2006. O grande destaque foi um hat-trick contra a Polônia na competição sediada na Ásia.

4. José Augusto (3 gols)

Companheiro de ataque de Eusébio no histórico time de 1966, o ponta-direita teve papel fundamental na engrenagem ofensiva da época e anotou os dois primeiros gols de Portugal na história das Copas do Mundo.

5. José Torres (3 gols)

O ranking histórico de ídolos fecha com outro herói da campanha inglesa de 1966. O atacante foi uma peça letal dentro da grande área, responsável por fechar o placar na partida de estreia contra a Hungria.

A contagem regressiva para a quebra da marca histórica

O cenário atual do futebol internacional aponta para uma ameaça real e iminente ao recorde estabelecido pelo Pantera Negra. Com o ciclo para a Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo precisa de apenas um gol para empatar a marca de Eusébio, e dois para assumir a liderança isolada.

Essa perseguição estatística adiciona um peso extra para a atual geração de atletas. Ultrapassar o número cravado no século passado significa coroar a longa carreira do atual capitão com o principal feito em torneios da Fifa que ainda falta em seu currículo pela seleção.

A resistência do recorde de Eusébio por tantas décadas evidencia o altíssimo nível de exigência da Copa do Mundo. Manter o posto de maior artilheiro nacional diante de tantas formações brilhantes comprova que a eficácia do ex-atacante em 1966 transcende a estatística esportiva e representa um patrimônio imaterial do futebol luso.