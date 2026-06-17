Os números que provam por que Lamine Yamal é a principal estrela da Espanha na Copa do Mundo 2026

Aos 18 anos, o atacante do Barcelona chega ao Mundial da América do Norte como atual campeão europeu, vencedor de prêmios globais e dono das maiores marcas de precocidade do futebol

Lamine Yamal é o protagonista absoluto da seleção espanhola na Copa do Mundo 2026 porque, com apenas 18 anos, já acumula o título de campeão e melhor jovem da Eurocopa 2024, além de ter sido eleito o segundo melhor jogador do planeta no prêmio Bola de Ouro de 2025. O ponta-direita do Barcelona transformou o patamar ofensivo da equipe comandada por Luis de la Fuente ao unir criatividade, assistências decisivas e uma maturidade tática incomum para sua idade, assumindo a liderança técnica de uma geração que busca o bicampeonato mundial.

O impacto imediato na seleção principal e o título europeu

A trajetória do jogador com a camisa de La Roja impressiona pela ausência de período de adaptação. Lamine estreou pela seleção principal em setembro de 2023, durante as eliminatórias para o torneio continental, e não demorou a se firmar como titular absoluto na ponta direita.

Foi na Alemanha, durante o verão europeu, que o camisa 10 validou seu status global. Com quatro assistências e um gol antológico de fora da área contra a França na semifinal, ele foi o motor criativo do tetracampeonato espanhol. A consagração na Euro 2024 eliminou qualquer dúvida de que o sistema ofensivo da equipe precisava girar em torno de sua capacidade de quebrar defesas adversárias.

Os maiores recordes quebrados pelo atacante na carreira

Para entender a dimensão histórica do fenômeno revelado em La Masia, é necessário olhar para as marcas centenárias que foram pulverizadas pelo atleta em menos de três anos de futebol profissional. Abaixo, detalhamos os principais recordes de precocidade estabelecidos pelo jogador.

1. Jogador mais jovem a atuar e marcar pela Espanha

No dia 8 de setembro de 2023, ao entrar em campo contra a Geórgia, o atacante superou o recorde do companheiro Gavi. Com exatos 16 anos e 57 dias, ele não apenas atuou, mas marcou o sétimo gol da goleada espanhola por 7 a 1, unificando os recordes de estreia e artilharia mais jovens da federação.

2. Mais jovem a fazer gol na história da Eurocopa

Aos 16 anos e 362 dias, o ponta acertou um chute no ângulo francês que rendeu o prêmio de Gol do Torneio. A marca superou o antigo recorde do suíço Johan Vonlanthen, estabelecido em 2004, que havia marcado com 18 anos e 141 dias.

3. Campeão mais novo de um grande torneio de seleções

Ao vencer a final contra a Inglaterra por 2 a 1, um dia após completar 17 anos, ele quebrou o lendário recorde de Pelé como o jogador mais jovem da história do futebol a conquistar uma Copa do Mundo ou Eurocopa, entregando também o passe para o primeiro gol espanhol na decisão.

4. Mais jovem a marcar no El Clásico

Pelo Barcelona, a escalada de quebra de marcas não foi diferente. Em outubro de 2024, no Santiago Bernabéu, ele marcou o terceiro gol da goleada por 4 a 0 contra o Real Madrid aos 17 anos e 105 dias, superando novamente os números históricos de Ansu Fati.

5. Único bicampeão do Troféu Kopa

Em setembro de 2025, a revista France Football confirmou seu domínio absoluto na base do futebol mundial. Ele se tornou o primeiro atleta a vencer consecutivamente o prêmio destinado ao melhor jogador sub-21 do planeta, sagrando-se também o segundo colocado na premiação geral da Bola de Ouro.

O cenário atual e o peso do camisa 10 rumo ao Mundial

A chegada ao Mundial de 2026 ocorre no momento de maior eficiência estatística de sua jovem carreira. Na atual temporada europeia (2025/2026), atuando pelo seu clube na La Liga, o camisa 10 já acumula mais de 25 participações diretas em gols antes mesmo do encerramento do calendário doméstico, sustentando uma média que o coloca na elite absoluta dos finalizadores e passadores do torneio.

Na engrenagem tática montada pela comissão técnica da Espanha, o atacante é a válvula de escape nos contra-ataques e o principal construtor de jogadas contra blocos baixos. O título da Liga das Nações em 2025 apenas sedimentou uma verdade incontestável no continente europeu: as chances de sucesso espanhol na América do Norte passam obrigatoriamente pelos pés esquerdos do seu maior prodígio.

Perguntas frequentes sobre o atacante espanhol

Qual é a idade de Lamine Yamal na Copa do Mundo 2026?

O atacante disputa o Mundial com 18 anos completos. Ele nasceu no dia 13 de julho de 2007, na cidade de Esplugues de Llobregat.

Quais títulos Lamine Yamal já conquistou pela seleção da Espanha?

Até o início do Mundial de 2026, ele conquistou dois títulos oficiais com a seleção principal: a Eurocopa de 2024, disputada na Alemanha, e a Liga das Nações da UEFA na temporada de 2025.

Quantos gols o jogador tem na carreira profissional?

Considerando o cenário atualizado até maio de 2026, o atleta já ultrapassou a marca de 30 gols oficiais pela equipe principal do Barcelona, além de anotar gols cruciais em eliminatórias, torneios continentais e amistosos vestindo a camisa de seu país.

A afirmação do prodígio catalão em tão pouco tempo encerra o ciclo de transição espanhol após a geração de ouro de 2010. Com a responsabilidade de carregar o número mais pesado da modalidade, o jovem talento pisa no maior palco do esporte ostentando números e conquistas que atestam sua posição como a principal ameaça ofensiva do torneio.