‘Pacotão merengue’: Tottenham anuncia contratações de Bale e Reguilón

Atacante galês retorna ao clube após sete anos, por empréstimo; Reguilón assinou contrato até 2025

Reprodução/ Twitter Gareth Bale retorno ao clube após altos e baixos no Real Madrid



O Tottenham anunciou neste sábado (19) as contratações do lateral-esquerdo Sergio Reguilón e do atacante Gareth Bale, ambos do Real Madrid. Após sete temporadas de títulos e polêmicas no futebol espanhol, Bale confirma assim o retorno, por empréstimo, ao clube onde foi eleito o melhor jogador da Premier League na temporada 2012-13. “A todos os torcedores dos ‘Spurs’, depois de sete anos, estou de volta!”, escreveu o atacante nas redes sociais.

Com a camisa do Real Madrid, Bale colecionou quatro títulos da Liga dos Campeões, dois do Campeonato Espanhol, quatro do Mundial de Clubes, três da Supercopa da Uefa, dois da Supercopa da Espanha e um da Copa do Rei. Ao todo, o galês disputou 251 partidas, marcou 105 gols e deu 68 assistências como jogador do Real Madrid. No entanto, em termos individuais, a passagem pelo clube foi de altos e baixos, com quedas de desempenho, perda de espaço no time e um aparente descomprometimento.

Em comunicado oficial, o Real Madrid informou que os clubes definiram o empréstimo do jogador, de 31 anos, até o dia 30 de junho de 2021. “Nosso clube deseja muita sorte a um jogador que faz parte de uma das etapas mais bem-sucedidas da nossa história”, finaliza o curto comunicado. Além de Bale, o Tottenham também confirmou a contratação o lateral-esquerdo Sergio Reguilón, de 23 anos, revelado no Real Madrid. O jovem assinou até 2025 e custou aproximadamente R$ 170 milhões aos cofres do clube inglês.

