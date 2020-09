Ainda sem time, Cavani fica fora da convocação do Uruguai para Eliminatórias

Atacante ainda pode ser chamado por Oscar Tabárez, já que nenhum clube precisaria ser avisado com antecedência

Sebastião Moreira/EFE Tabárez deixou possibilidade de ainda convocar Cavani em aberto



O atacante Edinson Cavani, que está sem time desde junho, quando o vínculo com o PSG chegou ao fim, ficou de fora da convocação do Uruguai para as duas primeiras partidas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar, em 2022. Segundo o treinador Oscar Tabárez, Cavani ainda pode ganhar uma chance.

Ao anunciar a lista de 26 jogadores para os confrontos contra o Chile, em 8 de outubro, em Montevidéu, e o Equador, no dia 13, em Quito, ele lembrou que Cavani não precisava ser relacionado hoje, já que nenhum clube precisa ser comunicado do aproveitamento na data Fifa. Outra ausência notada é do goleiro Muslera, que sofreu uma fratura de tíbia e fíbula em junho, jogando pelo Galatasaray, e ainda não se recuperou.

Com a permanência no Barcelona bastante questionada, o atacante Luis Suárez, foi chamado. Dois jogadores que atuam no Brasil também estão na lista – Matías Viña, lateral-esquerdo do Palmeiras, e o meia Arrascaeta, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo.

Confira a lista do treinador Oscar Tabárez

Goleiros: Rodrigo Muñoz (Cerro Porteño-PAR), Martín Silva (Libertad-PAR) e Martín Campaña (Independiente-ARG).

Defensores: Diego Godín (Inter de Milão-ITA), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Sebastián Coates (Sporting-POR), Martín Cáceres (Fiorentina-ITA), Damián Suárez (Getafe-ESP), Ronald Araújo (Barcelona-ESP), Matías Viña (Palmeiras) e Marcelo Saracchi (Galatasaray-TUR).

Meio-campistas: Diego Laxalt (Milan-ITA), Nahitan Nández (Cagliari-ITA), Lucas Torreira (Arsenal-ING), Rodrigo Bentancur (Juventus-ITA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Mauro Arambarri (Getafe-ESP) e Nicolás de la Cruz (River Plate-ARG).

Atacantes: Brian Rodríguez (Los Angeles FC-EUAA), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul-MEX), Maximiliano Gómez (Valencia-ESP), Luis Súarez (Barcelona-ESP), Cristhian Stuani (Girona-ESP), Darwin Núñez (Benfica-POR) e Diego Rossi (Los Angeles FC-EUAA).

* Com EFE