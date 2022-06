País de Gales vence e Ucrânia está fora da Copa do Mundo

Yarmolenko marcou contra e colocou os galeses no Grupo B do Catar, junto com Inglaterra, Irã e EUA

A seleção da Ucrânia até tentou, mas não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo do Catar. Neste domingo, 05, a equipe perdeu para o País de Gales por 1 a 0, na repescagem das eliminatórias europeias e está fora do Mundial. A partida aconteceu no estádio Cardiff City e teve domínio dos ucranianos, que tiveram mais posse de bola e mais chutes no alvo. O único gol da partida saiu aos 34 minutos com Yarmolenko, contra. Por causa da invasão russa, a seleção ucraniana teve suas partidas adiadas para tentar a vaga para o Mundial. Depois de vencer bem a Escócia, o time voltou a campo para tentar uma nova alegria ao povo. Na última partida, vídeos circularam nas redes sociais de soldados no front acompanhando a vitória. O País de Gales, de Gareth Bale, entra no Grupo B do Catar com Inglaterra, Irã e Estados Unidos.