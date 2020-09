‘Palavras de Messi devem ser levadas em consideração’, diz Barça uma semana após ‘fico’

“Esperamos e desejamos que haja respeito e aliança para que o clube funcione”, afirmou Pau Vilanova, vice-presidente institucional do Barcelona

Alejandro García/EFE Lionel Messi ficará no Barcelona ao menos até o término do seu contrato, no meio de 2021



Exatamente uma semana depois da entrevista que o craque argentino Lionel Messi deu para declarar que permanecerá no Barcelona nesta temporada, a diretoria do clube espanhol se pronunciou nesta sexta-feira, 11, sobre o assunto. Coube a Pau Vilanova, vice-presidente institucional, falar em um evento na cidade da Catalunha. “Estamos muito felizes que Messi esteja conosco e se junte a este projeto emocionante. Suas palavras devem ser levadas em consideração. Por isso, estamos diante de um projeto novo, renovador e emocionante”, disse o dirigente. “Todos nós, em nossas profissões, tivemos dúvidas sobre nossa situação em algum momento. Então, refletindo, decidimos sair ou continuar e, neste caso, ele continuará e ficará animado”, acrescentou.

Antes de anunciar o “fico”, Messi havia afirmado que tinha o desejo de sair do Barcelona faltando um ano para o final de seu contrato e demonstrado uma grande irritação com o presidente Josep Maria Bartomeu. Vilanova ainda demonstrou otimismo na recuperação de uma boa relação entre Barcelona e Messi. “Esperamos e desejamos que haja respeito e aliança para que o clube funcione. Obviamente, há pessoas do clube que estão conversando com Messi”, afirmou o vice-presidente.

Sobre a moção de censura apresentada por um empresário contra a gestão administrativa do clube espanhol, Villanova acredita que isso não irá prosperar. “Para isso estamos tomando medidas. Definindo a data para a Assembleia (de sócios), das eleições. Trabalhando para o bem do Barcelona”, finalizou.

