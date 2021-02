Palmeiras tem segundo elenco mais caro do Mundial de Clubes; veja valores

O Verdão, no entanto, tem um plantel quase dez vezes mais barato que o do todo poderoso Bayern de Munique

EFE/ Ricardo Moraes POOL Palmeiras é campeão da Libertadores no Maracanã; Felipe Melo levanta a taça em campo



O Mundial de Clubes 2020 começará a ser disputado na próxima quinta-feira, no Catar, país dos Emirados Árabes. O favorito, como não poderia ser diferente, é o Bayern de Munique, vencedor da última edição da Liga dos Campeões da Europa e clube com o elenco mais caro entre os seis participantes. De acordo com o site “Transfermakt”, especializado no mercado esportivo, o Gigante da Baviera tem um plantel avaliado em 893,5 milhões de euros (quase R$ 6 bilhões, na cotação atual).

A diferença para os concorrentes é tão grande que o valor é quase 10 vezes mais alto que o do elenco do Palmeiras, representante da América do Sul que tem um elenco estimado em 93, 5 milhões de euros (R$ 619 milhões, atualmente). Na sequência, vem o Tigres, com um time que custa 59,4 milhões de euros (R$ 393 milhões). O time mexicano poderá ser o adversário do Verdão na semifinal do torneio da Fifa – para isso, precisará passar pelo Ulsan.

Veja lista dos elencos mais caros (em milhões de euros):

1º – 893,50 – Bayern Munique (ALE)

2º – 93,5 – Palmeiras

3º – 59,4 – Tigres (MEX)

4º – 33,3 – Al Duhail (CAT)

5º – 25,5 – Al Ahly (EGI)

6º – 18,4 – Ulsan (COR)