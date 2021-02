Breno Lopes, herói do Palmeiras na Libertadores, está fora do Mundial de Clubes

Veja a lista de relacionados do treinador Abel Ferreira para o torneio da Fifa que acontecerá no Catar

Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Breno Lopes fez o gol do título do Palmeiras na Libertadores



A Fifa divulgou na manhã desta segunda-feira, 1º, a lista dos jogadores relacionados pelos 6 clubes que irão participar do Mundial de Clubes. Representante sul-americano, o Palmeiras não poderá contar com Breno Lopes, responsável pelo gol do título da Copa Libertadores da América, diante do Santos, no Maracanã. O atacante não pôde ser inscrito pelo Verdão porque foi adquirido pelo Verdão após o fechamento da janela internacional de contratações imposta pela entidade máxima do futebol – o atleta foi contratado em novembro de 2020, quando as negociações estavam permitidas somente no mercado brasileiro.

Autorizado a relacionar apenas 23 jogadores para a disputa do Mundial de Clubes, o técnico português Abel Ferreira acabou deixando vários garotos revelados no clube de fora, como Wesley, Renan, Lucas Esteves e outros. Gabriel Veron, Danilo, Patrick e os demais jovens importantes para a conquista da Libertadores foram inscritos para a competição que será realizada no Catar e começará na próxima quinta-feira, 4.

O Alviverde paulista estreia no Mundial de Clubes no próximo, 7, quando encara o vencedor de Tigres (México) e Ulsan, da Coreia do Sul, na semifinal do torneio. Se vencer, o Palmeiras poderá encarar Bayern de Munique (Alemanha), Al Duail (Catar) ou Al Ahly (Egito) na grande decisão.

Confira os inscritos por Abel Ferreira:

Goleiros: Weverton, Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais: Marcos Rocha, Mayke e Matías Viña

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Alan Empereur, Emerson Santos e Kuscevic

Volantes: Danilo, Patrick de Paula, Felipe Melo, Gabriel Menino e Zé Rafael

Meias: Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Lucas Lima

Atacantes: Luiz Adriano, Rony, Willian e Gabriel Veron