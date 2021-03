Paris Saint-Germain fecha CT da base após surto do novo coronavírus

Na instalação, que ficará fechada, ao menos, até segunda-feira, treinam jogadores e jogadoras das categorias de base masculina e feminina do PSG

Reprodução/PSG Centro de treinamento da categoria de base do PSG



O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira, 17, que fechou o centro de treinamento da base do clube temporariamente devido a uma onda de casos de infecção pelo novo coronavírus. A decisão, no entanto, não afeta a equipe principal, concentrada na Liga dos Campeões, Campeonato Francês e Copa da França na reta final da temporada 2020/21. Na instalação, que ficará fechada, ao menos, até segunda-feira, treinam jogadores e jogadoras das categorias de base masculina e feminina do PSG.

Nesta sexta-feira, 19, deverá acontecer uma nova rodada de testes de diagnóstico para o patógeno entre os jovens, como forma de acompanhar a evolução do surto. Essa é a segunda vez em um mês e meio que o clube de Paris é obrigado a fechar o CT da base por causa do novo coronavírus, depois de uma primeira interdição que aconteceu no início de fevereiro. O time feminino principal do PSG também registrou um surto de Covid-19 na semana passada, com três casos, o que obrigou o adiamento do clássico com o Lyon, que estava previsto para ter acontecido no último sábado, pelo Campeonato Francês.