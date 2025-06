Paul Pogba está perto de assinar com o Monaco

Jogador poderia retomar sua carreira depois de três temporadas sem praticamente entrar em campo devido a uma suspensão de 18 meses por doping, lesões e um caso de sequestro do qual foi vítima

O meio-campista francês Paul Pogba, que praticamente não joga há três anos, está perto de assinar com o Monaco, time classificado para a próxima Liga dos Campeões, afirmaram vários veículos de imprensa nesta segunda-feira (23). Segundo o jornal francês Le Parisien, Pogba e o clube do Principado “chegaram a um acordo para um contrato de duas temporadas”. Posteriormente, o jornal esportivo L’Équipe reafirmou esta informação. Contactado pela AFP, o Monaco não confirmou a existência de acordo. Segundo uma fonte próxima às negociações em curso, o acerto estaria “bem encaminhado” e as “conversas são positivas”.

Convidado a um programa de televisão da França no domingo, Pogba, de 32 anos, confirmou que está “conversando” com um clube, sem revelar qual. Segundo seu entorno, trata-se efetivamente do Monaco, que terminou em terceiro no Campeonato Francês da última temporada. Se a contratação se confirmar, o jogador poderia retomar sua carreira no Monaco depois de três temporadas sem praticamente entrar em campo devido a uma suspensão de 18 meses por doping, lesões e um caso de sequestro do qual foi vítima.

Pogba, que tem 91 jogos pela seleção da França e campeão do mundo em 2018 com os ‘Bleus’, nunca jogou na Ligue 1. Depois de começar na base Le Havre, ele se transferiu aos 16 anos para o Manchester United, alternando entre 2011 e 2024 entre o clube inglês e a Juventus. Seu último jogo, com a camisa da Juve, foi no dia 3 de setembro de 2023.

Dias depois, Pogba foi suspenso por quatro anos por um exame antidoping que apontou o uso de um derivado da testosterona (DHEA). A suspensão foi reduzida para 18 meses pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), que considerou que a “ingestão” da substância “não foi intencional e se deveu a um suplemento alimentar prescrito por um médico na Flórida”.

Desde março deste ano, com o fim da suspensão, Pogba estava livre para jogar novamente, mas não encontrou um novo clube desde que rescindiu seu contrato com a Juventus, em novembro de 2024.

