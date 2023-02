Pia Sundhage, treinadora da seleção brasileira, é finalista do prêmio Fifa The Best

Campeã da Copa América, a sueca está na briga pelo troféu mais uma vez

Thais Magalhães/CBF Pia Sundhage é treinadora da seleção brasileira feminina



A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 9, quem são as três finalistas ao prêmio de melhor treinadora do futebol feminino de 2022. Campeã da Copa América com a seleção brasileira, Pia Sundhage está na briga pelo troféu mais uma vez – em 2016, quando ainda comandava a Suécia, ela terminou na terceira posição. Agora, a sueca disputa o posto de melhor técnica com a holandesa Sarina Wiegman e a francesa Sonia Bompastor. A primeira levou a Inglaterra ao título da Eurocopa e já foi premiada duas vezes, enquanto a segunda foi campeã da Liga dos Campeões comandando o Lyon e também busca o troféu inédito do The Best. Mais tarde, a entidade deve anunciar os finalistas ao prêmio de melhor treinador do futebol masculino. Na última quarta-feira, foram conhecidos os goleiros e goleiras que ainda estão no páreo. Já na próxima sexta-feira, 10, serão revelados os nomes dos finalistas ao prêmio de melhor jogador (masculino e feminino). Os vencedores serão conhecidos na cerimônia The Best 2022, marcada para acontecer em 27 de fevereiro, em Paris, na França.