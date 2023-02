Presidente da CBF pede calma para encontrar substituto de Tite na seleção brasileira: ‘Pés no chão’

Entidade estuda contratar um treinador até março, data do primeiro compromisso da Amarelinha na temporada

Reprodução/CBF TV Ednaldo Rodrigues é o atual presidente da CBF



Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), voltou a falar sobre a procura por um substituto de Tite na seleção brasileira, nesta quarta-feira, 8. Antes do sorteio da Copa do Brasil, realizado no Rio de Janeiro, o mandatário afirmou que está tratando o assunto com paciência e evitou especular nomes para o cargo de treinador da Amarelinha. “Temos ouvido muitas situações que sequer passaram na CBF. Posso garantir que este tema está sob domínio, totalmente sob controle. Respeitamos todos aqueles que pretendemos que possa estar dentro da comissão técnica, mas respeitando seus clubes, seus presidentes, para que possamos fazer os contatos. Já está adiantado em algumas questões”, disse Ednaldo, sem revelar qualquer informação sobre conversas e negociações.

Até o momento, alguns dos principais treinadores do futebol mundial foram apontados como favoritos a assumir o posto. Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, José Mourinho e até Zinédine Zidane, carrasco do Brasil em Copas, foram especulados. Além deles, Jorge Jesus e Abel Ferreira, dois nomes conhecidos do futebol brasileiro, também foram sondados. “Apesar de acharem que está passando o tempo, sabemos que tem data Fifa em março. Não vamos escolher assim na pressão ou porque o tempo está curto. Temos ciência que temos Eliminatórias da Copa do Mundo em junho e todo o cronograma da Copa de 2026. Trabalhamos com o pé no chão para que o [futuro] escolhido cumpra seu ciclo”, disse Ednaldo.