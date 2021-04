Piqué volta aos treinos no Barcelona e pode encarar o Real Madrid no El Clásico

Jogo de sábado pode valer a liderança da La Liga, caso o Atlético de Madrid decepcione na rodada

Reprodução/ Twitter Piqué se recupera de uma lesão no joelho direito



Um dos jogos mais importantes do futebol europeu acontece neste final de semana. Pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Barcelona para o ‘El Clásico’ no sábado, dia 10, às 16h (horário de Brasília). A equipe catalã é a segunda colocada na tabela, um ponto atrás do líder Atlético de Madrid e dois pontos à frente do próprio Real, por isso a partida vale muito para ambos os times. E para tentar alcançar o primeiro lugar, o Barcelona terá o reforço do zagueiro Gerard Piqué, que voltou aos treinos nesta quinta-feira, 8, após se recuperar de uma lesão no joelho direito. Segundo a mídia espanhola, o atleta tem se esforçado para voltar ao time. Ontem ele treinou sozinho enquanto os colegas participavam de uma festa.

Mas apesar do otimismo, também há a possibilidade do zagueiro não entrar em campo no clássico para se resguardar para a final da Copa do Rei contra o Athletic Bilbao, no próximo dia 17, no estádio La Cartuja. Quem também não participou da atividade desta quinta-feira foi Antonie Griezmann, que foi liberado pela comissão técnica para acompanhar o nascimento de seu terceiro filho. Curiosidade: Griezmann é pai de três crianças e todas nasceram no dia 8 de abril.