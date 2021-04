Recuperado de lesão, Kaio Jorge treina e pode reforçar Santos em jogo de volta com o San Lorenzo

O atacante ainda não estreou na temporada 2021 devido a uma lesão na coxa direita

Ivan Storti/ Santos FC Kaio Jorge ainda não estreou na temporada 2021



O Santos vive uma boa fase na temporada e pode ter um grande reforço no jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores, contra o San Lorenzo, na próxima terça-feira, dia 13. O atacante Kaio Jorge participou normalmente do treino desta quinta-feira, 8, e deve ser opção para o Santos na partida. Ainda sem estrear na temporada, por causa de um problema muscular na coxa direita, Kaio Jorge fez as atividades com os demais companheiros, assim como o meia uruguaio Carlos Sánchez. O jogador apresenta boa recuperação da cirurgia sofrida no joelho para restabelecer os ligamentos cruzados do joelho em outubro, mas ainda depende de várias semanas de preparação física para voltar aos campos.

Ivonei, Rafael Longuine e Cadu, recuperados de lesões, também se exercitaram no CT Rei Pelé, assim como Jonatan Copete, livre da Covid-19. Em compensação, Sandry, uma dos jogadores mais utilizados por Holan no meio de campo santista, vai ficar fora de seis a nove meses após romper o ligamento cruzado anterior. A partida da próxima semana ainda está sem confirmação, já que nesta quinta-feira, a Justiça determinou o retorno de lockdown no Distrito Federal, onde seria disputada a partida, cancelando todas as atividades não essenciais. A Conmebol ainda não se pronunciou sobre o caso.

*Com informações do Estadão Conteúdo