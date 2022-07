Gustavo Scarpa minimiza ‘título’ do primeiro turno no Brasileirão: ‘Irrelevante’

Com a vitória sobre o América-MG, o líder Verdão abriu quatro pontos de vantagem para Corinthians e Atlético-MG

GILSON JUNIO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Scarpa marcou na vitória do Palmeiras sobre o América-MG



Gustavo Scarpa foi o autor do gol do Palmeiras na vitória sobre o América-MG, no Independência, na noite da última quinta-feira, 22, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o líder Verdão abriu quatro pontos de vantagem para Corinthians e Atlético-MG, garantindo o “título” simbólico do primeiro turno. Apesar da “conquista”, o meio-campista minimizou o feito e afirmou que a equipe precisa de ajustes. “(O título simbólico significa) Nada, pior que nada mesmo. Simbolismo puro, que para a gente acaba sendo irrelevante. Temos de melhorar ainda, perdemos pontos bobos no campeonato”, disse o atleta, que tem contrato apenas até o fim de 2022 e deve sair ao final da temporada. Em busca de ampliar a vantagem na ponta, o grupo de Abel Ferreira volta ao campo neste domingo, 24, quando recebe o Internacional, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.