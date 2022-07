Renan, do Red Bull Bragantino, é preso após acidente com vítima fatal em Bragança Paulista

Em nota, o Massa Bruta lamentou o episódio e mostrou solidariedade aos familiares da vítima; Palmeiras também se manifestou

Reprodução/Instagram/@renanvictor_04 Renan comemorando gol com a camisa do Red Bull Bragantino



O zagueiro Renan, do Red Bull Bragantino, foi preso em Bragança Paulista após o acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, 22, conforme revelou uma fonte à reportagem do Grupo Jovem Pan. No incidente, que ocorreu na altura do Km 47 da Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira e levou um motoqueiro de 38 anos à morte, o defensor de 20 anos foi encontrado com sinais de embriaguez e disse à Polícia Civil que não iria fazer o teste de bafômetro. Em nota, o Massa Bruta lamentou o episódio e mostrou solidariedade aos familiares da vítima. “O clube está acompanhando o caso de perto e se coloca à disposição para prestar toda a assistência necessária às autoridades e aos familiares da vítima, com os quais se solidariza neste momento de grande tristeza”, diz o texto.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) confirmou a prisão de Renan e disse que o jogador ficará à disposição da Justiça por período indeterminado. “Um homem de 20 anos foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo, às 6h40 na manhã desta sexta-feira (22), na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, no bairro Quinta da Baronesa, em Bragança Paulista. A vítima, outro homem, de 38 anos, morreu no local. O caso foi registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Bragança Paulista e é investigado pelo 1º DP da cidade. O suspeito foi conduzido à Cadeia Pública de Piracaia, onde permaneceu à disposição da Justiça”, diz a nota.

Renan está no Red Bull Bragantino desde abril deste ano, quando foi emprestado pelo Palmeiras. Revelado nas categorias de base do Alviverde paulista, o zagueiro participou das conquistas da Libertadores (2021 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Paulistão (2022), mas acabou sendo cedido ao Massa Bruta depois de perder espaço no time de Abel Ferreira. Sobre o acidente de hoje, o Verdão também prestou suas condolências e disse que está acompanhando o caso. “O clube está em contato com o Red Bull Bragantino a fim de acompanhar o caso de perto e prestar toda a assistência necessária aos familiares da vítima, com os quais se solidariza neste momento de grande tristeza”, comentou.