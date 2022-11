Porto vence, avança na liderança do grupo e deixa Atlético de Madrid fora até da Liga Europa

Pressionando no começo da partida, o time português abriu vantagem com Taremi e Eustáquio

EFE/EPA/JOSE COELHO Porto venceu o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões



O Porto garantiu a primeira posição do Grupo B da Liga dos Campeões nesta terça-feira, 1º, ao vencer o Atlético de Madrid por 2 a 1, no Estádio do Dragão, em Portugal. Pressionando no começo da partida, o time português abriu vantagem com Taremi e Eustáquio. Já nos acréscimos do segundo tempo, os espanhóis descontaram com gol contra de Iván Marcano. Com o resultado, a equipe lusitana chegou aos 12 pontos, ultrapassando o Club Brugge – os belgas empataram em 0 a 0 com o Bayer Leverkusen e ficaram na segunda posição, com 11. Os alemães, por sua vez, chegaram aos 5 pontos, empatando com o Atleti e superando os comandados no confronto direto, o primeiro critério de desempate. Assim, o conjunto germânico se classifica para o mata-mata da Liga Europa, enquanto os madrilenos só disputarão os campeonatos nacionais no restante da temporada 2022/23.