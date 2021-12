Possível adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes reclama de datas do torneio

O Al-Ahly, do Egito, alegou que estará desfalcado por conta da Copa Africana de Nações, realizada no mesmo período que o torneio de clubes

EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Equipes se enfrentaram na última edição do torneio



Possível adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes, o Al-Ahly, do Egito, enviou uma carata à Fifa reclamando das datas da realização do torneio. Segundo a equipe egípcia, as datas coincidem com as da Copa Africana de Nações, que acontecerá entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro, fazendo com que a equipe fique desfalcada para o torneio de clubes. Ao todo, sete jogadores do Al-Ahly estão na seleção egípcia, além de Aliou Dieng, que defende Mali, e Ali Maalou, da Tunísia, que deverão jogar a Copa Africana de Nações. O Mundial de Clubes deverá acontecer entre os dias 3 e 12 de fevereiro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Apesar das reclamações, a data não deve ser alterada, uma vez que a Uefa e a Conmebol, federações com mais força junto à Fifa, ficaram satisfeita com as datas. O primeiro jogo do Al-Ahly no torneio será contra o Monterrey, do México, sendo que o vencedor enfrentará o Palmeiras na semifinal do torneio. As equipes se enfrentaram na última edição do torneio, com o Al-Ahly vencendo o Palmeiras e conquistando o terceiro lugar.