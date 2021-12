Rogério Ceni relaciona jovem do sub-17 do São Paulo para enfrentar o Grêmio  

Nascido em Limeira, no interior do Estado de São Paulo, Caio está no clube do Morumbi desde 2015, quando chegou para integrar o time do sub-11

Reprodução/Twitter/@SãoPauloFC Caio está relacionado pelo técnico Rogério Ceni, do São Paulo, para a partida contra o Grêmio



Rogério Ceni, treinador do São Paulo, decidiu relacionar o jovem Caio Matheus da Silva, de apenas 17 anos, para a partida diante do Grêmio, marcada para começar às 19 horas (de Brasília) da próxima quinta-feira, 2, na Arena do rival, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Artilheiro do sub-17, o garoto recebeu nesta temporada algumas oportunidades com Alex de Souza, técnico do Sub-20, e agora poderá estrear pelo profissional.

Nascido em Limeira, no interior do Estado de São Paulo, Caio está no clube do Morumbi desde 2015, quando chegou para integrar o time do sub-11. Desde então, ele passou por outras categorias, destacando-se, principalmente, no sub-17, onde tem 19 jogos e 13 gols nesta temporada. Diante do Grêmio, ele deverá ficar como opção para Rogério Ceni. Ainda lutando contra o rebaixamento e com pouca chance de ir à Libertadores, o time deverá entrar em campo com: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Vitor Bueno (Benítez); Rigoni e Calleri.