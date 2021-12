Zé Rafael rebate crítica de torcedor do Palmeiras: ‘Ruim é a camisinha que teu pai usou’

O meio-campista, bicampeão da Libertadores, e outros jogadores do elenco do Verdão foram ‘cornetados’ por um torcedor

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Zé Rafael é bicampeão da Libertadores com a camisa do Palmeiras



O meio-campista Zé Rafael não deixou passar batido uma crítica feita por um torcedor do Palmeiras no Twitter, na tarde desta quarta-feira, 1º. Nela, o bicampeão da Libertadores e outros jogadores do elenco do Verdão são chamados de “ruins” pelo palmeirense. “O problema de ganhar campeonatos com jogadores ruins é exatamente esse! Achar que eles bastam! Os caras são ruins! Tem que contratar! Ze Rafael, Luan, Mayke, Luiz Adriano, Deyverson, Victor Luís, Kusevic, Willian Bigode… não dá mais!”, cornetou o internauta.

Zé Rafael, então, tratou de dar uma resposta ao torcedor. “Ruim é a camisinha que teu pai usou”, escreveu o meio-campista, que também utilizou emojis para retrucar. A resposta viralizou entre os amantes do Palestra, que defenderam o titular de Abel Ferreira. Contratado em 2019 junto ao Bahia, o atleta já ganhou duas Libertadores (2020 e 2021) com a camisa do Alviverde, um Campeonato Paulista (2020) e uma Copa do Brasil (2020).