Possível adversário do Palmeiras no Mundial, Monterrey perde atacante por lesão

Colombiano Duván Vergana sofreu uma lesão grave no último sábado, 22, e deverá ficar sem disputar uma partida por alguns meses; equipe mexicana estreará no torneio contra o Al-Ahly, do Egito

Reprodução/Instagram @duvanvergara11 Tempo de recuperação do atacante ainda não foi determinado pelo clube



Há poucas semanas do início do Mundial de Clubes, o Monterrey, do México, sofreu uma baixa para a competição. Trata-se do atacante colombiano Duván Vergana, que se lesionou no último sábado, 22, no empate em 2 a 2 contra o Cruz Azul, e teve uma lesão grave no joelho direito constatada nesta quarta-feira, 26. De acordo com o clube, Vergara sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e de menisco e deverá ficar sem jogar por alguns meses. O atacante esteve em campo em 22 dos 26 jogos disputados na temporada e deveria chegar com status de titular no Mundial. Até o momento, a equipe mexicana não divulgou a lista de jogadores que viajarão para os Emirados Árabes Unidos para disputar o Mundial, que começa na quinta-feira, 3. No dia 5, o Monterrey estreia no duelo contra o Al-Ahly, do Egito. O vencedor do confronto enfrentará o Palmeiras nas semifinais.