Possível saída de Luis Suárez do Barcelona repercute mal no Uruguai

Jornalistas e ex-jogadores criticam forma como clube catalão conduz a situação do atleta

EFE/Alberto Estévez Técnico do Barcelona teria dito que não conta com Suárez para o Barcelona



A forma como a possível saída de Luis Suárez do Barcelona está sendo conduzida gerou duras críticas ao clube no Uruguai. O novo treinador da equipe, Ronald Koeman, teria dito que o atacante não faz parte dos seus planos para a próxima temporada. O treinador e o presidente do clube espanhol, Josep María Bartomeu, estão sendo questionados sobre o destino do atacante.

Alguns internautas pedem o retorno de Suárez ao Liverpool, ou mesmo ao Ajax. Atlético de Madrid e Nacional também são mencionados. Rubén Sosa, ex-jogador uruguaio que passou por Inter de Milão e Lazio, demonstrou predileção por suas ex-equipes. “Eu adoraria que ele fosse para a Itália”. O ex-jogador considera que o Barcelona deveria respeitar o camisa 9 no ano que resta de seu contrato, por tudo que o atacante fez pelo clube.

“Acho que não se faz assim, acho que é preciso respeitar o que ele deu ao Barcelona, que foi muito como jogador de futebol e como pessoa. Quando a equipe estava em baixa, ele treinou para voltar o mais rápido possível após as lesões”, destacou.

O compatriota de Luis Suárez acredita que ele foi mais criticado mais que outros jogadores nos maus momentos do clube. Nas redes sociais, jornalistas saíram em defesa do maior artilheiro da seleção uruguaia e criticaram a fala de Koeman, divulgada pela emissora de rádio RAC1, mas ainda não conformada, quanto a demora no pronunciamento de Bartomeu a respeito.

* Com EFE