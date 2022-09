Premier League adia rodada do Campeonato Inglês após morte da rainha Elizabeth II

Os jogos válidos pela sétima rodada da temporada 2022/23 seriam disputados neste final de semana

EFE/EPA/PAUL CURRIE De Bruyne, do Manchester City, em ação pelo Campeonato Inglês



A Premier League, responsável por administrar o Campeonato Inglês, adiou os jogos válidos pela sétima rodada da temporada 2022/23, que seriam disputados neste final de semana. Em comunicado emitido nesta sexta-feira, 9, a entidade afirma que uma reunião entre as equipes definiu a prorrogação por causa da morte da rainha Elizabeth II. “Para homenagear sua extraordinária vida e contribuição para a nação, e como sinal de respeito, a rodada da Premier League deste fim de semana será adiada, incluindo o jogo de segunda-feira à noite”, diz a nota. “Nós e nossos clubes gostaríamos de prestar homenagem ao longo e inabalável serviço de Sua Majestade ao nosso país. Como nossa monarca mais antiga, ela tem sido uma inspiração e deixa um legado incrível após uma vida de dedicação. Este é um momento tremendamente triste não apenas para a nação, mas também para milhões de pessoas ao redor do mundo que a admiravam, e nos unimos a todos os que estão de luto por sua morte”, continuou Richard Masters, executivo-chefe da Premier League. De acordo com o órgão, as datas das partidas serão discutidas em um momento mais oportuno. Ontem, vale lembrar, Manchester United e Arsenal entraram em campo pela Liga Europa após a Uefa informar que não adiaria os jogos.