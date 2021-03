Premier League: Chelsea vence por 1 a 0, amplia série invicta e afunda o Liverpool

Blues têm 10 jogos de invencibilidade sob o comando de Thomas Tuchel, em todas as competições

Reprodução/ Twitter Mason Mount foi o autor do único gol da partida no Anfield



A fase do Liverpool não é das melhores. O atual campeão da Premier League perdeu mais uma partida do Campeonato Inglês nesta quinta-feira, 04, desta vez para o Chelsea, por 1 a 0, em Anfield. A equipe do técnico Thomas Tuchel conquistou mais uma importante vitória na temporada. Jogando fora de casa, o time de Londres derrotou o Liverpool, ampliou a série invicta dos visitantes e afundou a equipe da casa. O Chelsea chegou aos 47 pontos, subindo para o quarto lugar e entrando na zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. Do outro lado, os Redes seguem estacionados nos 43 pontos, porém agora figurando na sétima colocação, cada vez mais distante dos primeiros colocados.

Com mais este tropeço, o time comandado por Jürgen Klopp acumula sete jogos sem vencer em casa, sendo cinco derrotas consecutivas, algo até então inédito na história do clube. O Liverpool não vence uma partida no Anfield desde 16 de dezembro. Já o Chelsea está cada vez mais confiante. São dez jogos de invencibilidade sob o comando de Tuchel, que ainda não perdeu na equipe, por nenhuma competição. Mesmo com os retornos de Alisson e Fabinho, o Liverpool segue em dificuldades. A equipe até tentou impor seu estilo de jogo, com pressão na saída de bola e saída em velocidade, mas não teve sucesso. Nas raras investidas perigosas, foi neutralizado pela defesa londrina.

Mais organizado taticamente, o Chelsea foi superior ao longo dos 90 minutos. E atuava com maior solidez em todos os setores do campo. Com Tuchel, o time aposta na velocidade, tanto para atacar quanto para defender. Assim, surpreendia frequentemente a combalida defesa do Liverpool, novamente com o improvisado Fabinho na zaga, e também se fechava com agilidade na defesa. Neste ritmo, anotou o único gol da partida aos 42 minutos de jogo. Após receber lançamento de Kanté, Mount acertou chute colocado, de fora da área. Alisson não conseguiu alcançar.

Tottenham vence jogo atrasado contra o Fulham

Em fase semelhante a do Liverpool, o Tottenham esboçou reação nesta quinta-feira, 04. Fora de casa, bateu o Fulham por 1 a 0, com gol contra de Tosin Adarabioyo, em jogo atrasado da 33ª rodada. O time comandado por José Mourinho ocupa o oitavo lugar, com 42 pontos. Na contramão dos times que já lideraram esta edição do Inglês, o Everton está em ascensão. Superou o West Bromwich por 1 a 0, com gol do brasileiro Richarlison, aos 20 minutos do segundo tempo e está na quinta colocação, com 46 pontos.

*Com informações do Estadão Conteúdo