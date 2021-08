Premier League diz que clubes ingleses não vão liberar atletas para Data Fifa de setembro

Com a decisão, o técnico Tite ganhou um enorme problema para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 contra Chile, Argentina e Peru

EFE/EPA/Cath Ivill Richarlison, atacante do Everton, da Inglaterra, não foi liberado para jogar a rodada tripla da Eliminatórias da Copa do Mundo



Responsável por gerir o Campeonato Inglês, a Premier League anunciou nesta terça-feira, 24, em comunicado oficial, que decidiu não liberar os jogadores convocados para seleções nacionais que vão disputar partidas da próxima Data Fifa, marcada para a primeira quinzena de setembro. A restrição refere-se a atletas que estão na “lista vermelha” do Reino Unido — eles teriam que fazer uma quarentena de 10 dias, imposta pelo governo, ao voltarem à Inglaterra. Apoiada pelos clubes, a medida afetará 60 jogadores de 19 times diferentes, sendo o Brasil um deles. As equipes haviam pedido ao governo britânico a exceção aos atletas que retornassem de países considerados em zona vermelha da Covid-19, mas a solicitação não foi atendida.

Desta forma, o treinador Tite ganhou uma enorme “dor de cabeça” para a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 contra Chile, Argentina e Peru. De sua lista inicial de 25 jogadores, nove atuam na Inglaterra: Alisson, Fabinho e Roberto Firmino, do Liverpool; Ederson e Gabriel Jesus, do Manchester City; Thiago Silva, do Chelsea; Richarlison, do Everton; Fred, do Manchester United; e Raphinha, do Leeds United. Assim, o comandante deverá realizar uma nova convocação com nove jogadores. O Brasil terá o seu primeiro desafio no dia 2 de setembro, pela nona rodada, contra o Chile, em Santiago. Na sequência, a Canarinho jogará duas vezes com comandante. No dia 5, pela sexta rodada — uma das adiadas de março –, a rival será a Argentina, na Neo Química Arena, em São Paulo. Três dias depois, o adversário será o Peru, pela 10ª rodada, a primeira do returno, na Arena Pernambuco, no Recife. A seleção brasileira lidera o torneio com seis vitórias e 100% de aproveitamento. Argentina, Equador e os uruguaios completam a zona de classificação direta à Copa do Mundo de 2022, enquanto que os colombianos, que figuram na quinta posição, disputariam neste momento a repescagem.