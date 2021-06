Atlético-MG, Ponte e Santos desejam força ao ex-goleiro Aranha, internado com Covid-19 

O ex-jogador, atualmente com 40 anos, está internado no Hospital das Clínicas de Pouso Alegre, em Minas Gerais

Divulgação/Santos Aranha está internado na UTI com Covid-19



Atlético-MG, Ponte Preta e Santos usaram as suas contas no Twitter para desejar força ao ex-goleiro Aranha, de 40 anos, que está internado no Hospital das Clínicas de Pouso Alegre, em Minas Gerais, após sofrer complicações da Covid-19. De acordo com informações do “UOL”, o ex-jogador está em situação complicada e teve mais de 50% dos pulmões comprometidos, precisando dar entrada direto na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), sem necessidade de intubação. A reportagem do Grupo Jovem Pan entrou em contato com amigos do ex-arqueiro, mas até a publicação desta matéria não obteve respostas.

Revelado nas categorias de base da Ponte Preta, Aranha vestiu as cores do time campineiro entre 2000 e 2009. Em seguida, o arqueiro passou por Atlético-MG, onde ganhou o Estadual de 2010, e Santos, participando das conquistas da Copa Libertadores da América (2011), bicampeonato do Paulistão (2011 e 2012) e Recopa Sul-Americana. Em 2015, teve rápida passagem pelo Palmeiras, atuando também no Joinville, retornando para a Macaca e encerrando a carreira no Avaí, em 2018. Nas redes sociais, a Ponte desejou pronta recuperação. “Toda força ao ex-goleiro Aranha, que está internado com Covid-19. Nossas orações, corações e pensamentos positivos estão com ele”, escreveu o perfil do clube. O Peixe, por sua vez, subiu a hashtag #ForçaAranha. Pelo clube praiano, o arqueiro viveu anos de glória, mas também acabou sendo vítima de racismo. Em 2014, durante partida diante do Grêmio, fora de casa, ele foi xingado por torcedores de “macaco” durante confronto válido pela Copa do Brasil. À época, o Tricolor gaúcho foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e acabou excluído do torneio.

O Atlético e toda a Massa desejam pronta recuperação para você! #ForçaAranha — Atlético 😷 (@Atletico) June 10, 2021