Premier League: Torcedor passa mal e jogo entre Tottenham e Newcastle é paralisado

Partida ficou pausada por 20 minutos e médicos dos clubes tiveram de usar desfibrilador

Reprodução/ Sky Sports Médicos foram até a arquibancada para atendimento do torcedor



O jogo entre Tottenham e Newcastle, pela oitava rodada do Campeonato Inglês, precisou ser paralisado neste domingo, 17, após um torcedor do Newcastle passar mal na arquibancada e precisar de atendimento de emergência. Reguilón, lateral dos Spurs, foi quem acionou os médicos para atender ao torcedor, que precisou de uso de desfibrilador. O jogo foi pausado por 20 minutos e os jogadores chegaram a se dirigir ao vestiário. De acordo com o perfil oficial dos Spurs, o fã foi estabilizado e encaminhado para o hospital. “Nossos pensamentos estão com eles e todos os afetados”, escreveu o clube. O incidente aconteceu no St. James Park e o Newcastle também desejou melhoras ao torcedor em suas redes sociais. O Tottenham venceu o jogo por 3 a 2 com gols de Ndombélé, Kane e Son; Callum Wilson e Dier (contra) diminuíram para os donos da casa.