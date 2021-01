River Plate x Palmeiras: veja as escalações do confronto válido pela semi da Libertadores

O treinador Abel Ferreira tem apenas uma dúvida para a partida de ida da semifinal da Copa Libertadores da América

DUDU MACEDO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Adriano deverá ser titular do Palmeiras contra o River Plate



River Plate e Palmeiras começam a decidir uma vaga na final da Copa Libertadores da América a partir das 21h30 desta terça-feira, 5, em Buenos Aires, no confronto de ida da semifinal – a volta está marcada para a semana que vem, no dia 15 de janeiro, no Allianz Parque. Para o confronto de hoje, o treinador Abel Ferreira tem apenas uma dúvida, que será divulgada uma hora antes da bola rolar no estádio Libertadores de América, na capital argentina.

Descansado após ter o final de semana livre, o Verdão pode começar a partida contra o River com Gustavo Scarpa ou Gabriel Verón no setor ofensivo. Assim, o Palmeiras deverá entrar em campo com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino, Raphael Veiga, Rony e Scarpa (Gabriel Verón). Luiz Adriano.

O River Plate, por sua vez, enfrentou o Boca Juniors no último sábado, 2, pela Taça Diego Armando Maradona – o embate acabou empatado em 2 a 2. Ainda assim, Marcelo Gallardo poupou alguns dos seus principais jogadores e só terá o lateral-esquerdo Anglieri como desfalque. O provável time tem: Armani; Montiel, Paulo Díaz, Pinola e Casco; Sosa, Enzo Pérez, De La Cruz e Nacho Fernández; Suárez e Borré.