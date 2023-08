Presidente da Federação Espanhola é denunciado por beijo em jogadora: ‘Ato sexista intolerável’

Luis Rubiales está sofrendo forte pressão após beijar a atacante Jennifer Hermoso durante a comemoração do título da Copa do Mundo Feminina

EFE/RFEF/Pablo García Luis Rubiales pode pedir renúncia do cargo da RFEF a qualquer momento



Presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales foi denunciado ao Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD) por causa do beijo que deu na atacante Jennifer Hermoso durante a comemoração do título da Copa do Mundo Feminina. De acordo com o site “The Objective”, a denúncia foi apresentada por Miguel Galán, presidente da Escola Nacional de Treinadores de Futebol, que classificou o gesto do mandatário como “ato sexista intolerável no esporte”. Galán se baseou na Lei 39/2022 do Esporte, legislação recente na qual é determinado que “qualquer ação que possa ser considerada discriminação, abuso ou assédio sexual e/ou assédio por razão de sexo ou autoridade deve ser levada ao conhecimento do órgão sancionador do Conselho Superior de Esportes, para ser sancionada como infração grave”. Ele ainda pede que a denúncia seja transferida ao Tribunal Administrativo do Esporte.

Depois do episódio, Rubiales passou a ser pressionado por diferentes autoridades. Chefe do governo da Espanha, Pedro Sánchez pediu a renúncia do presidente da RFEF. “As desculpas não são suficientes. Tem de seguir dando passos o senhor Rubiales”, declarou. Nesta segunda-feira, alguns deputados também já haviam pedido a renúncia do mandatário. Já Miquel Iceta, Ministro da Cultura e do Desporto da Espanha, classificou a atitude de Rubiales como inaceitável. Segundo o site Relevo, Rubiales tentou sem sucesso que Hermoso aparecesse ao seu lado num vídeo de desculpas. Em live pós-jogo, a jogadora chegou a dizer que “não gostou” do beijo de Rubiales.

*Com informações do Estadão Conteúdo