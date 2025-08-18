Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Presidente da Fifa denuncia ‘incidentes inaceitáveis’ de racismo na Copa da Alemanha

Presidente da Fifa denuncia ‘incidentes inaceitáveis’ de racismo na Copa da Alemanha

Episódios aconteceram nas partidas entre Lokomotive Leipzig e Schalke 04 e Stahnsdorf e Kaiserslautern; Infantino afirma que ‘não há espaço para qualquer forma de discriminação no futebol’

  • Por Jovem Pan
  • 18/08/2025 12h48
Aitor Pereira/EFE Infantino Gianni Infantino qualificou de 'incidentes inaceitáveis' os episódios de racismo ocorridos em dois jogos da Copa da Alemanha no último fim de semana

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, qualificou de “incidentes inaceitáveis” os episódios de racismo ocorridos em dois jogos da Copa da Alemanha no último fim de semana e pediu às autoridades do país que tomem medidas. “É aterrador ver que, pela segunda vez nos últimos dias, tenham ocorrido insultos racistas no futebol”, declarou Infantino em um e-mail da entidade enviado aos veículos de imprensa alemães.

Os jogos da primeira rodada da Copa da Alemanha entre Lokomotive Leipzig (4ª divisão) e Schalke 04 (2ª) e entre Stahnsdorf (5ª divisão) e Kaiserslautern (2ª) foram marcados por estes “incidentes inaceitáveis”, segundo as declarações do dirigente. O primeiro foi interrompido “depois que o atacante do Schalke Christopher Antwi-Adjei foi alvo de insultos racistas”. O jogador ganês de 31 anos avisou a um árbitro auxiliar do ocorrido e a partida ficou paralisada por cinco minutos.

O outro jogo, no Karl-Liebknecht-Stadion, em Potsdam, no leste da Alemanha, “também foi marcado por um insulto racista contra um jogador do Kaiserslautern”, disse Infantino.

Na sexta-feira (15), o jogo entre Liverpool e Bournemouth, que abriu o Campeonato Inglês, em Anfield, também ficou interrompido por alguns minutos por um episódio de racismo contra o atacante ganês Antoine Semenyo. O autor dos insultos, um torcedor dos Reds de 47 anos, foi detido e proibido de entrar em qualquer estádio pelo menos enquanto durarem as investigações, informou a polícia inglesa nesta segunda-feira (18).

“Repito e continuarei repetindo: não há espaço para o racismo ou qualquer outra forma de discriminação no futebol”, afirmou Infantino. “Estamos decididos a garantir que os jogadores sejam respeitados e estejam protegidos e que os organizadores das competições e as autoridades tomem as medidas apropriadas”, concluiu o presidente da Fifa.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert

