Presidente da Fifa denuncia ‘incidentes inaceitáveis’ de racismo na Copa da Alemanha

Episódios aconteceram nas partidas entre Lokomotive Leipzig e Schalke 04 e Stahnsdorf e Kaiserslautern; Infantino afirma que ‘não há espaço para qualquer forma de discriminação no futebol’

Aitor Pereira/EFE Gianni Infantino qualificou de 'incidentes inaceitáveis' os episódios de racismo ocorridos em dois jogos da Copa da Alemanha no último fim de semana



O presidente da Fifa, Gianni Infantino, qualificou de “incidentes inaceitáveis” os episódios de racismo ocorridos em dois jogos da Copa da Alemanha no último fim de semana e pediu às autoridades do país que tomem medidas. “É aterrador ver que, pela segunda vez nos últimos dias, tenham ocorrido insultos racistas no futebol”, declarou Infantino em um e-mail da entidade enviado aos veículos de imprensa alemães.

Os jogos da primeira rodada da Copa da Alemanha entre Lokomotive Leipzig (4ª divisão) e Schalke 04 (2ª) e entre Stahnsdorf (5ª divisão) e Kaiserslautern (2ª) foram marcados por estes “incidentes inaceitáveis”, segundo as declarações do dirigente. O primeiro foi interrompido “depois que o atacante do Schalke Christopher Antwi-Adjei foi alvo de insultos racistas”. O jogador ganês de 31 anos avisou a um árbitro auxiliar do ocorrido e a partida ficou paralisada por cinco minutos.

O outro jogo, no Karl-Liebknecht-Stadion, em Potsdam, no leste da Alemanha, “também foi marcado por um insulto racista contra um jogador do Kaiserslautern”, disse Infantino.

Na sexta-feira (15), o jogo entre Liverpool e Bournemouth, que abriu o Campeonato Inglês, em Anfield, também ficou interrompido por alguns minutos por um episódio de racismo contra o atacante ganês Antoine Semenyo. O autor dos insultos, um torcedor dos Reds de 47 anos, foi detido e proibido de entrar em qualquer estádio pelo menos enquanto durarem as investigações, informou a polícia inglesa nesta segunda-feira (18).

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Repito e continuarei repetindo: não há espaço para o racismo ou qualquer outra forma de discriminação no futebol”, afirmou Infantino. “Estamos decididos a garantir que os jogadores sejam respeitados e estejam protegidos e que os organizadores das competições e as autoridades tomem as medidas apropriadas”, concluiu o presidente da Fifa.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert