Presidente do Barcelona revela como está a negociação para renovar com Messi; confira 

Joan Laporta atualizou a situação das conversas com o craque argentino, que tem vínculo com o clube catalão somente até 30 de junho deste ano

Reprodução/ Twitter @FCBarcelona Lionel Messi durante partida do Barcelona no Campeonato Espanhol



Lionel Messi deve ser mais uma vez o principal assunto na imprensa esportiva durante o período de janela de transferências. Se no ano passado o argentino afirmou com todas as letras que gostaria de deixar o Barcelona, desta vez nada o impede de deixar o Camp Nou, sua casa desde o início da carreira. Com contrato válido somente até 30 junho deste ano, o astro pode não voltar a atuar mais pelo time catalão. Ainda assim, o presidente do clube, Joan Laporta, acredita na permanência do seis vezes melhor do mundo. Nesta sexta-feira, 28, o mandatário disse que as negociações com o craque ainda não foram finalizadas, mas que estão caminhando para um final feliz para as duas partes.

“Nós estamos avançando nas conversas para estender o contrato de Leo Messi, mas não está finalizado ou assinado ainda. Messi quer o Barcelona, ele ama este clube. Vamos seguir trabalhando com todos os setores do clube, desde a vice-presidência esportiva, com os executivos envolvidos neste tema e também a presidência. Estamos tentando planejar uma proposta, que, dentro das possibilidades do clube, o jogador possa aceitar”, afirmou Laporta, que destacou a qualidade e a relação de Messi com o clube. “A relação é muito boa porque Leo quer o Barça e ainda que se trate de um jogador cobiçado por seu talento, temos a percepção de que estamos preparando tudo necessário para que ele continue no Barça. Fizemos uma oferta dentro das possibilidades do clube. Acredito que Messi pode conseguir e merece mais. Por sua vontade de fazer o Barça grande, penso que ele continue. Não se trata de dinheiro. O que Messi me pediu? Carinho, afeto, estima, estar bem. Sentir-se bem, voltar a sorrir. E para isso ele quer ganhar. Está colocando muito de sua parte porque sabe o importante esforço que estamos fazendo”, completou Laporta.