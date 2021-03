Depois de 16 anos, Cristiano Ronaldo e Messi ficam fora das quartas da Liga dos Campeões

Última vez que dupla não disputou o mata-mata da competição foi na temporada 2004/05

Cristiano Ronaldo e Messi estão fora das quartas de final da Liga dos Campeões 2020/21



Uma nova era parece se iniciar no futebol internacional. Após 16 anos, as quartas de final da Liga dos Campeões não contará com a presença de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. A última vez que isso aconteceu foi na temporada 2004/05, a primeira do argentino como profissional e a segunda do português no Manchester United. Na ocasião, o time espanhol foi derrotado pelo Chelsea e os Red Devils perderam para o Milan nas oitavas de final. Nesse meio tempo, Cristiano venceu cinco vezes por dois clubes diferentes (2007/08, 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18) e Messi, quatro (2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15). Individualmente, CR7 tem uma eliminação na fase de grupos, três nas oitavas, uma nas quartas, cinco nas semifinais, um vice. O argentino caiu duas vezes nas oitavas, quatro vezes nas quartas de final e cinco na semifinal.

A temporada pode ser ainda mais emblemática já que Lionel Messi termina seu vínculo com o Barcelona em julho de 2021 e não aceitou a última proposta de renovação de contrato que lhe ofereceram. Especulado no Manchester City, PSG e até na MLS norte-americana, o argentino ainda pode continuar em Barcelona. Com a eleição de Joan Laporta, que é mais próximo de Messi, a mídia espanhola e os torcedores do Barça acreditam que o craque pode continuar no Camp Nou.